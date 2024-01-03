«Ливерпуль» выбрал звезду на замену Салаху

Нападающий Мохамед Салах может покинуть «Ливерпуль». Как сообщается на страницах портала Todofichajes, египетского форварда хотят видеть в чемпионате Саудовской Аравии. Местные клубы готовы предложить игроку большой контракт.

В связи с потенциальным уходом Салаха мерсисайдцы сосредоточились на поиске замены. Приоритетным вариантом для английского гранда считается звезда сборной Франции и «ПСЖ» Килиан Мбаппе. «Красные» хотят перехватить 25-летнего футболиста у мадридского «Реала».

Салах защищает цвета «Ливерпуля» с лета 2017 года. Срок действующего контракта между египтянином и клубом рассчитан до середины 2025 года.

«Ливерпуль» может потерять Салаха на 7 матчей