Мален наверняка покинет «Боруссию» Дортмунд, если клуб арендует Санчо

Трансфер Джедона Санчо в дортмундскую «Боруссию» может открыть двери для нападающего «шмелей» Дониэлла Малена, который стремится покинуть немецкий клуб в зимнее окно. По информации от журналиста Фабрицио Романо, нидерландцу будет гораздо легче уйти, если «Боруссия» договорится с «Манчестер Юнайтед» об аренде Санчо.

Напомним, Мален выступает за дортмундскую «Боруссию» с лета 2021 года, но сейчас игрок пришёл к выводу, что ему нужно сделать следующий шаг в карьере.

24-летний Дониэлл в нынешнем сезоне провёл 15 матчей в немецкой Бундеслиге, где записал на свой счёт 5 голов. Напомним, ранее сообщалось, что «Боруссия» близка к аренде Санчо.