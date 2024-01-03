«Челси» может купить нападающего за 150 миллионов евро

Лондонский «Челси» нацелен на подписание забивного нападающего в ближайшем будущем. По данным Todofichajes, основной целью «пенсионеров» является нападающий сборной Нигерии и «Наполи» Виктор Осимхен.

Английский клуб хочет подписать африканца этой зимой или по окончании сезона. Сумма потенциальной сделки составит порядка 150 миллионов евро. Сам Осимхен готов продолжить карьеру на Туманном Альбионе.

В нынешнем сезоне чемпионата Италии Виктор провел 13 поединков. 25-летний нападающий записал на свой счет семь забитых мячей (два – с пенальти) и две результативные передачи.