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«Челси» может купить нападающего за 150 миллионов евро

03 Января 2024 • 12:46 Комментировать

Лондонский «Челси» нацелен на подписание забивного нападающего в ближайшем будущем. По данным Todofichajes, основной целью «пенсионеров» является нападающий сборной Нигерии и «Наполи» Виктор Осимхен.

Английский клуб хочет подписать африканца этой зимой или по окончании сезона. Сумма потенциальной сделки составит порядка 150 миллионов евро. Сам Осимхен готов продолжить карьеру на Туманном Альбионе.

В нынешнем сезоне чемпионата Италии Виктор провел 13 поединков. 25-летний нападающий записал на свой счет семь забитых мячей (два – с пенальти) и две результативные передачи.

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