Мойес рассказал о трансферных планах «Вест Хэма»

Наставник лондонского «Вест Хэма» Дэвид Мойес высказался касательно планов «молотобойцев» на зимнее трансферное окно.

«Трансферы? У нашего клуба не так много денег, чтобы просто тратить их. Все будет зависеть от объема расходов. Конечно, нам не помешает усиление, но как нам привлечь новичков? Сейчас не самое лучшее время для трансферов, окно открыто всего месяц», - передает слова специалиста Caught Offside.

В нынешнем розыгрыше Английской премьер-лиги «Вест Хэм» занимает шестое место. Подопечные Мойеса набрали 34 балла после 20 сыгранных туров. В последней игры лондонцы поделили очки с «Брайтоном» (0:0).