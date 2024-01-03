Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Мойес рассказал о трансферных планах «Вест Хэма»

03 Января 2024 • 12:26 Комментировать

Наставник лондонского «Вест Хэма» Дэвид Мойес высказался касательно планов «молотобойцев» на зимнее трансферное окно.

«Трансферы? У нашего клуба не так много денег, чтобы просто тратить их. Все будет зависеть от объема расходов. Конечно, нам не помешает усиление, но как нам привлечь новичков? Сейчас не самое лучшее время для трансферов, окно открыто всего месяц», - передает слова специалиста Caught Offside.

В нынешнем розыгрыше Английской премьер-лиги «Вест Хэм» занимает шестое место. Подопечные Мойеса набрали 34 балла после 20 сыгранных туров. В последней игры лондонцы поделили очки с «Брайтоном» (0:0).

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Вест Хэм Дэвид Мойес
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Горячие обсуждения
Леау: Надеюсь, однажды я стану капитаном «Милана» 22
«Ливерпуль» ушёл в отрыв, забив 4 гола «Ньюкаслу» 8
Каррагер: «У «Арсенала» нет игроков, способных добыть титул» 4
Педри назвал звёздного игрока, которого подписал бы в «Барселону» 4
​Салах забил и промазал с пенальти - с игроком «Ливерпуля» такое не случалось почти 10 лет 3
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 03 Января
14:11 · Англия. Премьер-лига
Байи: «Первый сезон в «Манчестер Юнайтед» был для меня лучшим»
13:49 · Англия. Премьер-лига
Байи: «Когда я перешёл в «Манчестер Юнайтед», для меня всё было в новинку»
13:43 · Англия. Премьер-лига
Хёйбьерг может остаться в АПЛ в случае ухода из «Тоттенхэма»
13:22 · Англия. Премьер-лига
Назван самый провальный зимний трансфер «Манчестер Юнайтед»
13:15 · Англия. Премьер-лига
Названы топ-3 лучших зимних трансфера «Манчестер Юнайтед»
13:02 · Англия. Премьер-лига
«Астон Вилла» хочет купить Фримпонга и Баэну
12:54 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» выбрал звезду на замену Салаху
12:52 · Англия. Премьер-лига
Мален наверняка покинет «Боруссию» Дортмунд, если клуб арендует Санчо
12:46 · Англия. Премьер-лига
«Челси» может купить нападающего за 150 миллионов евро
12:33 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» положил глаз на вингера «Кристал Пэлас»
12:26 · Англия. Премьер-лига
Мойес рассказал о трансферных планах «Вест Хэма»
12:13 · Россия. Премьер-лига
Алдонин: «Пока не пришло время скучать по РПЛ, сейчас интересуюсь борьбой в АПЛ»
12:02 · Англия. Премьер-лига
«Вест Хэм» нацелился на капитана «Вулверхэмптона»
12:01 · Англия. Премьер-лига
Гилкрист: «Я очень благодарен Почеттино за то, что он позволил мне дебютировать за «Челси»
11:52 · Англия. Премьер-лига
«Тоттенхэм» готов предложить за Дрэгушина 23 миллиона евро, но «Дженоа» хочет больше
Все новости
Рекомендуем