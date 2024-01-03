«Вест Хэм» нацелился на капитана «Вулверхэмптона»

«Вест Хэм» проявляет интерес к защитнику «Вулверхэмптона» Максу Килману, сообщает TBR Football.

По сведениям источника, лондонский клуб уже давно заинтересован в услугах 26-летнего футболиста, однако осуществить сделку летом 2023 года не удалось, и Килман продлил контракт с «Вулверхэмптоном».

В текущем сезоне защитник провёл в составе своей нынешней команды 21 матч, отметившись в них одним забитым голом. Портал Transfermarkt оценивает английского игрока в 35 миллионов евро.

Отметим, что в 20 турах АПЛ «Вест Хэм» набрал 34 очка и расположился на шестом месте в турнирной таблице. От лидирующей тройки «молотобойцы» отстают на шесть баллов.