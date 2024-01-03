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«Тоттенхэм» готов предложить за Дрэгушина 23 миллиона евро, но «Дженоа» хочет больше

03 Января 2024 • 11:52 Комментировать
Болонья
...
Дженоа
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05.01 22:45

Лондонский «Тоттенхэм» оценивает центрального защитника «Дженоа» Раду Дрэгушина в 23 миллиона евро. Команда Анге Постекоглу готова заплатить эту сумму, но итальянский клуб хочет выручить за румына 30 миллионов евро. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в социальных сетях.

Источник добавляет, что вскоре стороны проведут между собой новый раунд переговоров  с целью прийти к соглашению. Отмечается, что тренер «Тоттенхэма» Анге Постекоглу всё ещё считает 21-летнего Дрэгушина главной целью на усиление центра обороны.

Ранее сообщалось, что за трансфер румына также может побороться чемпион Италии «Наполи».

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Дженоа Раду Дрэгушин ещё теги

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