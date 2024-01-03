«Тоттенхэм» готов предложить за Дрэгушина 23 миллиона евро, но «Дженоа» хочет больше

Лондонский «Тоттенхэм» оценивает центрального защитника «Дженоа» Раду Дрэгушина в 23 миллиона евро. Команда Анге Постекоглу готова заплатить эту сумму, но итальянский клуб хочет выручить за румына 30 миллионов евро. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в социальных сетях.

Источник добавляет, что вскоре стороны проведут между собой новый раунд переговоров с целью прийти к соглашению. Отмечается, что тренер «Тоттенхэма» Анге Постекоглу всё ещё считает 21-летнего Дрэгушина главной целью на усиление центра обороны.

Ранее сообщалось, что за трансфер румына также может побороться чемпион Италии «Наполи».