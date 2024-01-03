«Ньюкасл» не выходил из гонки за Филлипсом

«Ньюкасл» не теряет надежд заполучить опорного полузащитника «Манчестер Сити» Кэлвина Филлипса. По информации от журналиста Фабрицио Романо, «сороки» ещё не вышли из гонки за англичанином, несмотря на последние сообщения из СМИ.

28-летний Филлипс хочет покинуть «Манчестер Сити» зимой, чтобы получить стабильную игровую практику и попасть на чемпионат Европы, который состоится летом. На Кэлвина претендует целый ряд топ-клубов, включая «ПСЖ» и туринский «Ювентус».

В этом сезоне Филлипс провёл всего 4 матча в Английской премьер-лиге, где не отметился ни одним результативным действием. Летом 2022 года «Манчестер Сити» заплатил за игрока около 60 миллионов евро.