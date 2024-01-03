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«Ньюкасл» не выходил из гонки за Филлипсом

03 Января 2024 • 11:45 Комментировать
Ньюкасл
...
Манчестер Сити
13.01 20:30

«Ньюкасл» не теряет надежд заполучить опорного полузащитника «Манчестер Сити» Кэлвина Филлипса. По информации от журналиста Фабрицио Романо, «сороки» ещё не вышли из гонки за англичанином, несмотря на последние сообщения из СМИ.

28-летний Филлипс хочет покинуть «Манчестер Сити» зимой, чтобы получить стабильную игровую практику и попасть на чемпионат Европы, который состоится летом. На Кэлвина претендует целый ряд топ-клубов, включая «ПСЖ» и туринский «Ювентус».

В этом сезоне Филлипс провёл всего 4 матча в Английской премьер-лиге, где не отметился ни одним результативным действием. Летом 2022 года «Манчестер Сити» заплатил за игрока около 60 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Кэлвин Филлипс

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НЬЮКАСЛ МАНЧЕСТЕР СИТИ
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