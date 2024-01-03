Невилл назвал 11 лучших футболистов АПЛ

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Гари Невилл сформировал свою версию символической сборной АПЛ по итогам первой половины нынешнего сезона.

Вратарь: Алиссон («Ливерпуль»).

Защитники: Удогие («Тоттенхэм»), Салиба («Арсенал»), ван Дейк («Ливерпуль»), Александер-Арнольд («Ливерпуль»).

Полузащитники: Райс («Арсенал»), Родри («Манчестер Сити»), Боуэн («Вест Хэм»).

Нападающие: Салах («Ливерпуль»), Сон («Тоттенхэм»), Холанн («Манчестер Сити»).

Первое место в турнирной таблице Премьер-лиги занимает «Ливерпуль». На второй позиции находится «Астон Вилла», а топ-3 замыкает «Манчестер Сити».