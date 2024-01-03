Топ-5 ожидаемых трансферов зимы

Зимнее трансферное окно открыто, и вскоре переходы будут оформляться один за другим. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» делится своими ожиданиями от трансферов, которые должны состояться.

Кэлвин Филлипс – из «Манчестер Сити» хоть куда-то

Хавбек уходил в «Манчестер Сити» в статусе футболиста сборной Англии, но ничего показать в стане «горожан» за полтора года не смог. Прошлый сезон можно было списать на адаптацию, но и в этом Филлипс не пробился в состав, хотя из команды ушли Илкай Гюндоган, а другие игроки средней линии периодически вылетали из-за травм и дисквалификаций. Очевидно, что Филлипсу надо менять команду, тем более что вариантов у него много. Есть сомнения, что «Манчестер Сити» захочет усиливать конкурентов в лице «Ньюкасла» и, тем более, «Ливерпуля», куда сватают хавбека. «Ювентус» же выглядит более привлекательным вариантом для продажи, вот только туринцы точно не заплатят больших денег. Так или иначе, Филлипсу надо уходить, чтобы возродить свою карьеру, причём трофеев благодаря прошлому сезону у него теперь целая коллекция.

Беги из Манчестера, Джейдон Санчо!

«Манчестер Юнайтед» прикладывал много усилий и потратил много денег два с половиной года назад, приобретая Джейдона Санчо. Однако хавбек на «Олд Траффорд» ничего показать не смог. Правда, сложно сказать, вина ли это футболиста, или он стал жертвой того хаоса, который творился в клубе. Этой осенью карьера Санчо в «МЮ», кажется, завершилась публичным скандалом Санчо и Эрика тен Хага. Англичанину предлагали принести извинения тренеру и вернуться в состав, но тот отказался. В итоге Санчо в этом сезоне провёл всего 76 минут на поле и теперь ищет варианты для развития карьеры. Англичанина зовут в Саудовскую Аравию, но в 23 года слишком рано туда ехать. Более вероятным видится вариант с возвращением в дортмундскую «Боруссию». Главный вопрос состоит в том, будет ли «МЮ» продавать Санчо или пока отдаст в аренду: вдруг тренер сменится – и новому наставнику вингер пригодится.

Аарон Рамсдейл должен добиться трансфера в «Ньюкасл»

После хорошего прошлого сезона Аарон Рамсдейл неожиданно встречает зиму в ранге второго номера «Арсенала». Микель Артета летом подписал Давида Райю из «Брайтона», на которого сделал ставку. Даже ошибки испанца не заставляют тренера вновь довериться английскому голкиперу. Рамсдейла эта ситуация точно не устраивает, тем более что у него есть отличный шанс не только получать игровую практику в большом английском клубе, но и попробовать завоевать место в сборной Англии на Евро. После травмы Ника Поупа без вратаря остались «Ньюкасл» и национальная команда страны. Лучшего шанса для Рамсдейла сейчас и не придумать.

Де Лигт и тен Хаг вновь могут начать работать вместе

Кажется, нет более логичного трансфера зимой, чем переход Маттейса де Лигта из «Баварии» в «Манчестер Юнайтед». Нидерландец из-за травмы пропустил много матчей, но даже когда был здоров, Томас Тухель явно ему не доверял. В «Баварии» основная пара в обороне – это Ким и Упамекано. В свою очередь «Манчестер Юнайтед» нуждается в защитнике. Эрик тен Хаг активно доверяет ветерану Джонни Эвансу, а критикуемый Гарри Магуайр получал награду игроку месяца в Премьер-лиге. Учитывая, что наставник любит приглашать тех, кто ему хорошо знаком, для де Лигта открыты все двери на «Олд Траффорд». В свою очередь «Бавария» наверняка не прочь продать нидерландца и заработать.

Камбэк Варана в Мадрид

«МЮ» готов расстаться с Рафаэлем Вараном. Француз, как и Санчо, не смог на «Олд Траффорд» что-то показать. Варана критикуют, тен Хаг ему не доверяет, и вряд ли сам футболист хочет продолжать свои мучения. Защитника активно отправляли в Саудовскую Аравию на пенсию, но внезапно у него появился прекрасный шанс сделать красивый камбэк в своей карьере. «Реалу» отчаянно нужен центральный защитник после того, как Алаба вслед за Милитао порвал крестообразные связки. Варан выглядит идеальным вариантом для «сливочных», он знает клуб, требования Карло Анчелотти. В свою очередь для «Реала» это минимальный риск и относительно бюджетный вариант, учитывая, что испанцы пытаются подписать Килиана Мбаппе, что потребует больших трат.

1 января – День похмелья: Кто из футболистов «спиртсмен», а кто трезвенник

Роман Андреев