«Милан» нацелился на форварда из АПЛ

Колумбийский форвард Джон Дюран, который выступает за бирмингемскую «Астон Виллу», может покинуть Туманный Альбион. По сообщениям в социальных сетях инсайдера Экрема Конура, у южноамериканца есть вариант трудоустройства в чемпионате Италии.

Заинтересованность в трансфере Дюрана проявляет «Милан». «Россонери» могут оформить переход игрока в январское трансферное окно.

В текущем сезоне нападающий принял участие в 21 поединке за «Астон Виллу», в которых записал на свой счет четыре забитых мяча и одну голевую передачу. Трансферная стоимость Джона оценивается в 17 миллионов евро.