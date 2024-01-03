Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Боруссия» Дортмунд приближается к трансферу Санчо

03 Января 2024 • 11:13 Комментировать
Дармштадт
...
Боруссия Д
13.01 20:30

Дортмундская «Боруссия» очень близка к возвращению нападающего Джедона Санчо из «Манчестер Юнайтед». Как сообщает журналист Фабрицио Романо, переговоры между клубами продвигаются в завершающую стадию.

Источник дал понять, что «Манчестер Юнайтед» готов принять предложение по аренде до конца сезона, хотя по условиям сделки именно англичане будут платить Санчо большую часть зарплаты. Напомним, годовой оклад 23-летнего Джедона составляет свыше 300 тысяч евро в месяц.

Напомним, «Манчестер Юнайтед» купил Санчо у «Боруссии» летом 2021 года за 80 миллионов евро. До этого Джедон провёл за дортмундский клуб 137 матчей, где отметился 50 голами и 64 ассистами.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Боруссия Дортмунд Трансферы футбола - зима 2023 Джедон Санчо ещё теги

Новости по матчу

Сегодня, 03 Января
11:13
«Боруссия» Дортмунд приближается к трансферу Санчо
02 Января
21:27
Стало известно, сколько «Боруссия» заплатит «Манчестер Юнайтед» за Санчо
20:47
«Манчестер Юнайтед» и «Боруссия» ведут переговоры по Санчо
30 Декабря
02:21
«Боруссия» Дортмунд начала официальные переговоры по защитнику «Челси»
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ДАРМШТАДТ БОРУССИЯ Д
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Горячие обсуждения
Леау: Надеюсь, однажды я стану капитаном «Милана» 14
«Ливерпуль» ушёл в отрыв, забив 4 гола «Ньюкаслу» 8
Каррагер: «У «Арсенала» нет игроков, способных добыть титул» 4
​Салах забил и промазал с пенальти - с игроком «Ливерпуля» такое не случалось почти 10 лет 3
​«ПСЖ» запланировал уход Мбаппе 3
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 03 Января
12:02 · Англия. Премьер-лига
«Вест Хэм» нацелился на капитана «Вулверхэмптона»
12:01 · Англия. Премьер-лига
Гилкрист: «Я очень благодарен Почеттино за то, что он позволил мне дебютировать за «Челси»
11:52 · Англия. Премьер-лига
«Тоттенхэм» готов предложить за Дрэгушина 23 миллиона евро, но «Дженоа» хочет больше
11:45 · Англия. Премьер-лига
«Ньюкасл» не выходил из гонки за Филлипсом
11:42 · Англия. Премьер-лига
Невилл назвал 11 лучших футболистов АПЛ
11:19 · Англия. Премьер-лига
«Милан» нацелился на форварда из АПЛ
11:13 · Англия. Премьер-лига
«Боруссия» Дортмунд приближается к трансферу Санчо
11:12 · Англия. Премьер-лига
Компани: «Я чувствую, что в 2024 году «Бёрнли» будет побеждать чеще»
11:06 · Англия. Премьер-лига
Ван Дейк отказался говорить о возможном чемпионстве «Ливерпуля»
09:56 · Англия. Премьер-лига
Моуринью хочет переманить в «Рому» футболиста «Тоттенхэма»
09:31 · Англия. Премьер-лига
Холанн и Фернандеш - в числе лучших игроков АПЛ в 2023 году
08:46 · Англия. Премьер-лига
Два клуба нацелились на Санчо
08:40 · Англия. Премьер-лига
Невилл оценил шансы «Ливерпуля» выиграть АПЛ
08:34 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» подпишет бразильского полузащитника
08:21 · Англия. Премьер-лига
Клопп: «Салах - машина по забиванию голов»
Все новости
Рекомендуем