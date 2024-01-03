«Боруссия» Дортмунд приближается к трансферу Санчо

Дортмундская «Боруссия» очень близка к возвращению нападающего Джедона Санчо из «Манчестер Юнайтед». Как сообщает журналист Фабрицио Романо, переговоры между клубами продвигаются в завершающую стадию.

Источник дал понять, что «Манчестер Юнайтед» готов принять предложение по аренде до конца сезона, хотя по условиям сделки именно англичане будут платить Санчо большую часть зарплаты. Напомним, годовой оклад 23-летнего Джедона составляет свыше 300 тысяч евро в месяц.

Напомним, «Манчестер Юнайтед» купил Санчо у «Боруссии» летом 2021 года за 80 миллионов евро. До этого Джедон провёл за дортмундский клуб 137 матчей, где отметился 50 голами и 64 ассистами.