Компани: «Я чувствую, что в 2024 году «Бёрнли» будет побеждать чеще»

Главный тренер «Бёрнли» Венсан Компани поделился ожиданиями от наступившего 2024 года.

По мнению бельгийского специалиста, в новом году его команда будет выигрывать чаще, так как футболисты упорно работают ради этого. Напомним, что в 20 турах АПЛ «Бёрнли» набрал 11 очков и расположился на предпоследнем 19-м месте в турнирной таблице.

«Мне нравится работать с этой командой, с тем составом, что у меня есть. Я чувствую, что мы будем побеждать чаще», — цитирует Компани Burnley Express.

Свой следующий матч «Бёрнли» проведёт 15 января против «Лутона». Начало этой встречи запланировано на 22:45 по московскому времени.