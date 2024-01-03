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Компани: «Я чувствую, что в 2024 году «Бёрнли» будет побеждать чеще»

03 Января 2024 • 11:12 Комментировать
Бёрнли
...
Лутон Таун
15.01 22:45

Главный тренер «Бёрнли» Венсан Компани поделился ожиданиями от наступившего 2024 года.

По мнению бельгийского специалиста, в новом году его команда будет выигрывать чаще, так как футболисты упорно работают ради этого. Напомним, что в 20 турах АПЛ «Бёрнли» набрал 11 очков и расположился на предпоследнем 19-м месте в турнирной таблице.

«Мне нравится работать с этой командой, с тем составом, что у меня есть. Я чувствую, что мы будем побеждать чаще», — цитирует Компани Burnley Express.

Свой следующий матч «Бёрнли» проведёт 15 января против «Лутона». Начало этой встречи запланировано на 22:45 по московскому времени. 

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Евро-Футбол.Ру,
Бёрнли Венсан Компани

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БЁРНЛИ ЛУТОН ТАУН
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