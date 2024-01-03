Ван Дейк отказался говорить о возможном чемпионстве «Ливерпуля»

Защитник «Ливерпуля» Виргил ван Дейк не захотел обсуждать шансы своей команды на чемпионский титул в нынешнем розыгрыше Английской премьер-лиги.

«Титул? Не хочу обсуждать это. Никогда не делал этого и сейчас не стану. Еще очень рано делать какие-то выводы. Если в начале марта мы будем на такой же хорошей позиции, то тогда останется сделать финальный рывок. Сейчас мы не смотрим на другие команды, сосредоточены только на своих играх», - передает слова нидерландского защитника This is Anfield.

После 20 сыгранных туров «Ливерпуль» набрал 45 очков и лидирует в турнирной таблице чемпионата Англии.