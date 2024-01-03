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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Ван Дейк отказался говорить о возможном чемпионстве «Ливерпуля»

03 Января 2024 • 11:06 Комментировать

Защитник «Ливерпуля» Виргил ван Дейк не захотел обсуждать шансы своей команды на чемпионский титул в нынешнем розыгрыше Английской премьер-лиги.

«Титул? Не хочу обсуждать это. Никогда не делал этого и сейчас не стану. Еще очень рано делать какие-то выводы. Если в начале марта мы будем на такой же хорошей позиции, то тогда останется сделать финальный рывок. Сейчас мы не смотрим на другие команды, сосредоточены только на своих играх», - передает слова нидерландского защитника This is Anfield.

После 20 сыгранных туров «Ливерпуль» набрал 45 очков и лидирует в турнирной таблице чемпионата Англии.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Виргил Ван Дейк
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