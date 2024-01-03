Суперклуб АПЛ может перехватить Мбаппе у «Реала»

Будущее нападающего «ПСЖ» и сборной Франции Килиана Мбаппе пока не определено. Главными претендентами на 25-летнего звездного форварда являются мадридский «Реал» и «Ливерпуль».

По информации журналистов Liverpool Echo, Мбаппе не против продолжить карьеру в Английской премьер-лиге. Нападающий готов рассмотреть предложение мерсисайдцев и в случае договоренности отказать «Реалу».

Срок действующего трудового соглашения Мбаппе с парижским грандом истекает летом 2024 года. В нынешнем сезоне форвард принял участие в 22 поединках и забил 21 гол.

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