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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Суперклуб АПЛ может перехватить Мбаппе у «Реала»

03 Января 2024 • 10:47 Комментировать

Будущее нападающего «ПСЖ» и сборной Франции Килиана Мбаппе пока не определено. Главными претендентами на 25-летнего звездного форварда являются мадридский «Реал» и «Ливерпуль».

По информации журналистов Liverpool Echo, Мбаппе не против продолжить карьеру в Английской премьер-лиге. Нападающий готов рассмотреть предложение мерсисайдцев и в случае договоренности отказать «Реалу».

Срок действующего трудового соглашения Мбаппе с парижским грандом истекает летом 2024 года. В нынешнем сезоне форвард принял участие в 22 поединках и забил 21 гол.

Мбаппе забронировал дом в Мадриде

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