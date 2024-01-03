Моуринью хочет переманить в «Рому» футболиста «Тоттенхэма»

Защитник Эрик Дайер, правами на которого владеет лондонский «Тоттенхэм», может продолжить карьеру в итальянском чемпионате. Об этом сообщается в социальных сетях инсайдера Николо Скиры.

Как стало известно журналисту, в подписании футболиста заинтересована «Рома». Главный тренер римского клуба Жозе Моуринью лично хочет видеть британца в своей команде. Наставник и защитник уже работали вместе в «Тоттенхэме».

Дайер выступает за лондонский коллектив с лета 2014 года. Срок действующего трудового договора между Эриком и «шпорами» рассчитан до конца июня 2024 года. Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 12 миллионов евро.