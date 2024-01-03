Холанн и Фернандеш - в числе лучших игроков АПЛ в 2023 году

Портал Whoscored сформировал символическую сборную Английской премьер-лиги по итогам 2023 года. В данный список попали игроки с наиболее высоким рейтингом на своей позиции.

Вратарь: Алиссон («Ливерпуль»).

Защитники: Трент Александер-Арнольд («Ливерпуль»), Виргил ван Дейк («Ливерпуль»), Итан Пиннок («Брентфорд»), Энтони Робинсон («Фулхэм»).

Полузащитники: Букайо Сака («Арсенал»), Бруну Фернандеш («Манчестер Юнайтед»), Родри («Манчестер Сити»), Дуайт Макнил («Эвертон»).

Нападающие: Эрлинг Холанн («Манчестер Сити»), Олли Уоткинс («Астон Вилла»).

После 20 туров лидером чемпионата Англии является «Ливерпуль».