Два клуба нацелились на Санчо

Атакующий полузащитник Джедон Санчо, который не выходит на поле в составе «Манчестер Юнайтед», может сменить клубную прописку в зимнее трансферное окно. Об этом рапортуют журналисты The Telegraph.

Как стало известно источнику, в подписании вингера заинтересованы туринский «Ювентус» и немецкий «РБ Лейпциг». Также вернуть Санчо не против его бывший клуб – дортмундская «Боруссия».

Джедон не играет за «красных дьяволов» из-за конфликта с главным тренером команды Эриком тен Хагом. В нынешнем сезоне 23-летний полузащитник провел всего три поединка без результативных действий.