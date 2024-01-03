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Невилл оценил шансы «Ливерпуля» выиграть АПЛ

03 Января 2024 • 08:40 Комментировать

Бывший защитник сборной Англии и «Манчестер Юнайтед», а ныне футбольный эксперт Гари Невилл поделился мнением о шансах «Ливерпуль» стать чемпионом АПЛ в нынешнем сезоне.

«У «Ливерпуля» отличные оборонительные показатели, их ворота защищает Алиссон, которого можно назвать лучшим голкипером мира. За эту команду играет Салах. Он постоянно демонстрирует отличную атакующую статистику. Если все лидеры будут в строю, то у команды Клоппа отличные шансы на титул. Но поездка Салах на Кубок Африки может им сильно навредить», - передает слова эксперта Liverpool Echo.

«Ливерпуль» лидирует в турнирной таблице АПЛ, набрав 45 очков после 20 туров.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Гари Невилл
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