«Манчестер Юнайтед» подпишет бразильского полузащитника

24-летний бразильский хавбек Эдерсон, выступающий за «Аталанту», имеет вариант трудоустройства в топ-клубе Английской премьер-лиги. Об этом сообщает портал Goal.com.

Согласно сведениям источника, заинтересованность в подписании 24-летнего полузащитника проявляет «Манчестер Юнайтед». Манкунианцы планируют оформить переход Эдерсона в январское трансферное окно.

Полузащитник выступает за коллектив из Бергамо с лета 2022 года. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 27 миллионов евро. Трудовое соглашение между сторонами истекает летом 2026 года.