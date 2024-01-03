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«Манчестер Юнайтед» подпишет бразильского полузащитника

03 Января 2024 • 08:34 Комментировать

24-летний бразильский хавбек Эдерсон, выступающий за «Аталанту», имеет вариант трудоустройства в топ-клубе Английской премьер-лиги. Об этом сообщает портал Goal.com.

Согласно сведениям источника, заинтересованность в подписании 24-летнего полузащитника проявляет «Манчестер Юнайтед». Манкунианцы планируют оформить переход Эдерсона в январское трансферное окно.

Полузащитник выступает за коллектив из Бергамо с лета 2022 года. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 27 миллионов евро. Трудовое соглашение между сторонами истекает летом 2026 года.

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