Клопп: «Салах - машина по забиванию голов»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился мыслями о результативности лидера команды Мохамеда Салаха в первой половине сезона-2023/2024.

«Мохамед – машина по забиванию голов. Салах никогда не престанет это делать. По-настоящему особенный футболист», - передает слова специалиста журналист Фабрицио Романо в своих социальных сетях.

В текущем сезоне Салах провел 27 матчей во всех турнирах, в которых записал на свой счет 18 забитых мячей и девять результативных передач.

По итогам 20 туров чемпионата Англии «Ливерпуль» набрал 45 баллов и занимает первое место в турнирной таблице.