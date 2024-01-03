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Клопп высказался о результативности Нуньеса

03 Января 2024 • 08:16 Комментировать

Наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился мнением об игре уругвайского нападающего команды Дарвина Нуньеса.

«Можете даже не сомневаться в Дарвине, с ним все отлично. Этот парень еще забьет свои голы, в этом я даже не сомневаюсь. Лучше посмотрите, какой ассист он сделал в матче с «Ньюкаслом» - это просто вау. Единственное, что меня беспокоит, - давление на Дарвина в соцсетях», - передает слова тренера инсайдер Фабрицио Романо в своих социальных сетях.

В нынешнем сезоне Нуньес провел 28 поединков за «красных» во всех турнирах, записав на свой счет восемь забитых мячей и восемь голевых передач.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Юрген Клопп Дарвин Нуньес ещё теги
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