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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​Милнер повторил рекорд Гиггза по количеству годов в АПЛ

03 Января 2024 • 04:39 Комментировать

В Англии завершился двадцатый тур чемпионата, «Вест Хэм» сыграл с «Брайтоном» - команды не смогли забить друг другу. Ветеран английского футбола Джеймс Милнер сравнялся с Райаном Гиггзом - причем сразу по двум параметрам.

Во-первых, это количество матчей в английской Премьер-лиге. Во-вторых, Милнер сравнялся с рекордом Гиггза по количеству календарных лет в АПЛ - 23. Дебютировав в 2002 году в «Лидсе», Милнер начал свой 23-й календарный год в высшей лиге английского футбола - речь о годах, в которых он, разумеется, провел хотя бы матч.

Напомним, что до «Брайтона» Милнер выступал за «Ливерпуль».


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