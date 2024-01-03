​Мойес: «Не спорю, «Брайтон» сыграл лучше»

Наставник английского «Вест Хэма», шотландский специалист Дэвид Мойес, прокомментировал итоги заключительного матча двадцатого тура английского чемпионата Премьер-лиги, в котором его команда не сумела переиграть «Брайтон».

Мойес согласен с тем, что соперник, постоянно демонстрирующий привлекательный атакующий футбол, и в этой игре сыграл лучше, чем «Вест Хэм»:

- Я рад результату, потому что «Брайтон» действительно сыграл лучше нас. У них были возможности, но нас выручил голкипер. Наш шанс тоже был, но Томаш Соучек не реализовал его. Пришлось сражаться за то, чтобы взять очко, но игроки смогли, - цитирует слова Мойеса BBC Sport.