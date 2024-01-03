​Де Дзерби: «Мы заслуживали победу»

Наставник английского «Брайтона», итальянский специалист Роберто де Дзерби, прокомментировал итоги заключительного матча двадцатого тура английского чемпионата Премьер-лиги, в котором его команда не сумела переиграть «Вест Хэм».

Несмотря на успехи «молотобойцев» в последнее время, де Дзерби считает, что победу в матче заслуживала именно его команда:

- Я очень доволен игрой. Мы не пропустили, что для нас необычно. Мы заслуживали победу, не позволяя сопернику контратаковать. Я насчитал не менее восьми явных голевых моментов. Это радует меня, - цитирует слова де Дзерби BBC Sport.