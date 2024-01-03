​Милнер: «Разочарованы - взяли лишь очко»

В Англии завершился двадцатый тур чемпионата, «Вест Хэм» сыграл с «Брайтоном» - команды не смогли забить друг другу. Полузащитник «Брайтона» Джеймс Милнер, вышедший на второе место по количеству матчей в АПЛ, считает результат неудачным для своего клуба.

- Разочарованы, мы заслуживали больше, чем очко. Мы контролировали матч, особенно во втором тайме, создали несколько шансов, Но мяч так и не вошел в сетку. Хорошо, что не пропустили. Это хорошо для первого матча в году, - цитирует слова Милнера BBC Sport.

В следующем туре английского чемпионата «Брайтон» сыграет с «Вуклверхэмптоном».