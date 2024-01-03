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«Тоттенхэм» с радостью отпустит Дайера бесплатно уже в январе

03 Января 2024 • 02:47 Комментировать
Манчестер Юнайтед
...
Тоттенхэм
14.01 19:30

Центральный защитник «Тоттенхэма» Эрик Дайер может быть отпущен без платы за трансфер.

Действующий контракт 29-летнего футболиста истекает уже по окончании сезона, и у рулевого Анге Постекоглу нет планов на центрбека. Как информирует известный журналист Дэвид Орнштейн, руководство «шпор» с радостью отпустит Дайера бесплатно в январское трансферное окно, чтобы сэкономить на его зарплате. Одним из претендентов на англичанина, по слухам, является итальянский «Наполи».

Эрик Дайер лишь четыре раза вышел на поле в нынешней кампании, а в стартовом составе и вовсе появился только однажды. Цвета лондонцев игрок защищает с 2014 года.

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