Полузащитник «Манчестер Сити» Кэлвин Филлипс был предложен «Пари Сен-Жермен».

Англичанин хочет сменить обстановку в январе, поскольку недоволен ролью игрока глубокого запаса в команде Хосепа Гвардиолы. По информации французских СМИ, услуги Филлипса были предложены «ПСЖ». Гранд Лиги 1 не проявил особого энтузиазма: в настоящий момент никаких действий по 28-летнему хавбеку парижане предпринимать не намерены.

Основными претендентами на Кэлвина Филлипса прежде назывались «Ювентус» и «Ньюкасл». По слухам, «Манчестер Сити» предпочёл бы отпустить футболиста в зарубежный клуб, чтобы не усиливать конкурентов по АПЛ.