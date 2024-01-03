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«ПСЖ» был предложен полузащитник «Манчестер Сити» слухи

03 Января 2024 • 02:36 Комментировать
ПСЖ
...
Тулуза
1 1.25 X 6.50 2 12.00
Через 18 ч. 55 мин.

Полузащитник «Манчестер Сити» Кэлвин Филлипс был предложен «Пари Сен-Жермен».

Англичанин хочет сменить обстановку в январе, поскольку недоволен ролью игрока глубокого запаса в команде Хосепа Гвардиолы. По информации французских СМИ, услуги Филлипса были предложены «ПСЖ». Гранд Лиги 1 не проявил особого энтузиазма: в настоящий момент никаких действий по 28-летнему хавбеку парижане предпринимать не намерены.

Основными претендентами на Кэлвина Филлипса прежде назывались «Ювентус» и «Ньюкасл». По слухам, «Манчестер Сити» предпочёл бы отпустить футболиста в зарубежный клуб, чтобы не усиливать конкурентов по АПЛ.

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