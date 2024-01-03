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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Вест Хэм» впервые за 101 матч сыграл в нулевую ничью в АПЛ на своём поле

03 Января 2024 • 01:07 Комментировать
Вест Хэм
0:0
Брайтон

Завершилась длительная серия без нулевых ничьих в домашних матчах «Вест Хэма» в рамках Премьер-лиги.

Коллектив Дэвида Мойеса сдержал «Брайтон», но и сам не смог огорчить «чаек». Согласно данным Opta, это первая безголевая ничья в домашнем матче «Вест Хэма» в АПЛ с сентября 2018 года – тогда «нули» были зафиксированы во встрече с «Челси». В последующем 101 матче чемпионата на поле «молотобойцев» зрители неизменно видели не менее одного гола.

«Вест Хэм» занимает шестую строчку в текущей турнирной таблице Премьер-лиги с 34 набранными очками после 20 туров. 7 января лондонцы сыграют против «Бристоль Сити» в Кубке Англии.

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Евро-Футбол.Ру,
Вест Хэм Брайтон

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