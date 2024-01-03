«Вест Хэм» впервые за 101 матч сыграл в нулевую ничью в АПЛ на своём поле

Завершилась длительная серия без нулевых ничьих в домашних матчах «Вест Хэма» в рамках Премьер-лиги.

Коллектив Дэвида Мойеса сдержал «Брайтон», но и сам не смог огорчить «чаек». Согласно данным Opta, это первая безголевая ничья в домашнем матче «Вест Хэма» в АПЛ с сентября 2018 года – тогда «нули» были зафиксированы во встрече с «Челси». В последующем 101 матче чемпионата на поле «молотобойцев» зрители неизменно видели не менее одного гола.

«Вест Хэм» занимает шестую строчку в текущей турнирной таблице Премьер-лиги с 34 набранными очками после 20 туров. 7 января лондонцы сыграют против «Бристоль Сити» в Кубке Англии.