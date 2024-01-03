Центральный защитник «Дженоа» Раду Дрэгушин заинтересовал «Наполи».

Основным претендентом на 21-летнего футболиста считается «Тоттенхэм», активно ведущий переговоры с конца декабря. Шансы на переезд Дрэгушина в Лондон оцениваются весьма высоко, однако в борьбу готов вступить «Наполи», сообщает Sky. Действующие чемпионы Италии планируют предложить за румынского центрбека 20 млн евро и своего защитника Лео Эстигора.

Трансферная стоимость Раду Дрэгушина, по данным Transfermarkt, составляет 20 млн евро. «Дженоа» оценивает игрока значительно дороже – в 35 млн евро, если верить итальянским СМИ.