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«Наполи» готов перехватить трансферную цель «Тоттенхэма» слухи

03 Января 2024 • 00:55 Комментировать
Болонья
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Дженоа
1 2.05 X 3.05 2 4.20
05.01 22:45

Центральный защитник «Дженоа» Раду Дрэгушин заинтересовал «Наполи».

Основным претендентом на 21-летнего футболиста считается «Тоттенхэм», активно ведущий переговоры с конца декабря. Шансы на переезд Дрэгушина в Лондон оцениваются весьма высоко, однако в борьбу готов вступить «Наполи», сообщает Sky. Действующие чемпионы Италии планируют предложить за румынского центрбека 20 млн евро и своего защитника Лео Эстигора.

Трансферная стоимость Раду Дрэгушина, по данным Transfermarkt, составляет 20 млн евро. «Дженоа» оценивает игрока значительно дороже – в 35 млн евро, если верить итальянским СМИ.

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