«Вест Хэм» с «Брайтоном» выдали боевую безголевую ничью

В 20-м туре чемпионата Англии «Вест Хэм» играл с ещё одним середняком «Брайтоном». Гости действовали первым номером и были гораздо острее. Первый момент создали «молотобойцы», после отскока наносил удар Джеймс Уорд-Праус - парировано. В ответ удар в упор от Джека Хиншелвуда, и здесь голкипер выручил. Аналогичная судьба попытки Паскаля Гросса с нескольких метров.

После перерыва Данни Уэлбек с дюжины метров проверил реакцию вратаря, а Джеймс Милнер на добивании был не точен. Прорыв Жоао Педро по центру к воротам, и здесь Альфонс Ареола был на высоте. Якуб Модер мог ставить точку в поединке, бил с линии вратарской с отскока - промах по высоте. Адам Лаллана со средней с разворота хорошо атаковал, голкипер выручил.

Боевая ничья 0:0 в итоге. «Вест Хэм» остается шестым, противник идет следом, проигрывая три очка.