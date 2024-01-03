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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Вест Хэм» с «Брайтоном» выдали боевую безголевую ничью

03 Января 2024 • 00:31 Комментировать
Вест Хэм
0:0
Брайтон

В 20-м туре чемпионата Англии «Вест Хэм» играл с ещё одним середняком «Брайтоном». Гости действовали первым номером и были гораздо острее. Первый момент создали «молотобойцы», после отскока наносил удар Джеймс Уорд-Праус - парировано. В ответ удар в упор от Джека Хиншелвуда, и здесь голкипер выручил. Аналогичная судьба попытки Паскаля Гросса с нескольких метров.

После перерыва Данни Уэлбек с дюжины метров проверил реакцию вратаря, а Джеймс Милнер на добивании был не точен. Прорыв Жоао Педро по центру к воротам, и здесь Альфонс Ареола был на высоте. Якуб Модер мог ставить точку в поединке, бил с линии вратарской с отскока - промах по высоте. Адам Лаллана со средней с разворота хорошо атаковал, голкипер выручил.

Боевая ничья 0:0 в итоге. «Вест Хэм» остается шестым, противник идет следом, проигрывая три очка.

Протокол игры  
Вест Хэм0:0Брайтон
Ареола АльфонсДжонсон Бен  31'Мавропанос КонстантиносОгбонна АнджелоЭмерсон ПалмиериСоучек ТомашАльварес ЭдсонФорнальс ПаблоУорд-Праус ДжеймсБенрахма Саид 73' (Дивин Мубама ( 73') Боуэн Джаррод
Запасные: Лаинг ЛевиИнгс ДэнниКорне МаксвеллФабьянски ЛукашАгер НаифЦоуфал ВладимирОрфорд ЛьюисКовентри КонорКейси КэланКрессуэлл Аарон
Стил ДжейсонХиншелвуд ДжекУэбстер Адам 74' (Модер Якуб ( 74') Ван Хекке Ян-ПольЭступиньян ПервисГросс ПаскальГилмор БиллиБуонанотте Факундо 74' (Лаллана Адам ( 74') Милнер ДжеймсУэлбек Данни 67' (Фергюсон Эван ( 67') Педро Жоао
Запасные: Самюэлс ИмариБалеба КарлосКавана Роберт ЛиБэйкер-Боайти БенисиоДауд МахмудВербрюгген Барт
02 января. Стадион "Олимпийский (Лондон)" (Лондон).

 

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Евро-Футбол.Ру,
Вест Хэм Брайтон

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