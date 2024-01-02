Правый защитник миланского «Интера» Дензел Дюмфрис может стать трансферной целью «Манчестер Юнайтед» на лето.

Нидерландский игрок не может согласовать с «нерадзурри» условия нового договора. Действующий контракт истекает через полтора года, и миланский клуб охотно продаст 27-летнего футболиста по окончании текущего сезона, чтобы тот не ушёл свободным агентом годом позднее.

Как информирует FcInterNews, за ситуацией следит «Манчестер Юнайтед». Главный тренер «красных дьяволов» Эрик тен Хаг хотел бы видеть Дюмфриса в своей команде, если сохранит нынешнюю работу. Гранд АПЛ попробует приобрести латераля летом, если тот так и не продлит контракт с «Интером».

Согласно оценке Transfermarkt, стоимость Дензела Дюмфриса составляет 30 млн евро.