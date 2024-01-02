​Каррагер: «Ливерпуль» выдал лучшую игру сезона»

В Англии завершается двадцатый тур чемпионата Премьер-лиги, в настоящий момент между собой сражаются «Вест Хэм» и «Брайтон». А вчера лидирующий в турнирной таблице «Ливерпуль» обыграл «Ньюкасл» со счетом 4:2.

Бывший игрок мерсисайдцев Джейми Каррагер назвал этот матч лучшей игрой «Ливерпуля» в текущем сезоне:

- Вне всяких сомнений, «Ливерпуль» выдал лучшую игру сезона, - цитирует слова Джейми Каррагера BBC Sport.

Напомним, что Джейми Каррагер выступал за «Ливерпуль» с 1996 по 2013 год, всю свою карьеру он провел именно в этом клубе, выиграв с ним Лигу чемпионов в 2005 году.