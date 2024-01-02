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Де Хеа вновь стал самым дорогим свободным агентом в мировом футболе

02 Января 2024 • 22:56 Комментировать

Экс-голкипер «Манчестер Юнайтед» Давид де Хеа стал самым дорогим свободным агентом мирового футбола. Об этом в своём очередном рейтинге вещает портал Transfermarkt. Так, стоимость испанца оценивается в 8 млн евро. Ни у кого из других свободных агентов мирового футбола более высокой стоимости нет.

На втором месте идёт бывший партнёр Давида по «МЮ» Джесси Лингард – он стоит 6 млн евро. На третьем месте Роберто Сориано (1,8 млн).

Четвёртое место у Дугласа Косты (1,5 млн евро), пятое – у ещё одного бывшего манкунианца Фила Джонса (1 млн), а шестое – у экс-защитника лондонского «Арсенала» Шкодрана Мустафи (800 тыс. евро).

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Давид Де Хеа Дуглас Коста Фил Джонс Роберто Сориано Шкодран Мустафи Джесси Лингард ещё теги
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