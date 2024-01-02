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Саттон: «Вижу «Ливерпуль», а не «Арсенал» в качестве главной угрозы для «Манчестер Сити»

02 Января 2024 • 22:48 Комментировать

«Манчестер Сити» доминирует в английском футболе в последние годы, однако в этом году ему снова бросили вызов - и не только «Арсенал», как в прошлом сезоне, но и «Ливерпуль». Причем именно команду Юргена Клоппа следует считать главной угрозой для «Манчестер Сити» - так считает бывшая звезда АПЛ Крис Саттон, блиставший в чемпионате в 90-е годы прошлого столетия:

- Многие считают «Арсенал» главной угрозой для «Манчестер Сити», но я вижу таковой «Ливерпуль», а не «Арсенал», - цитирует слова Саттона BBC Sport.

Именно «Ливерпуль» в 2020 году, победив в АПЛ, разбавил гегемонию «Манчестер Сити».

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Ливерпуль Манчестер Сити Арсенал Лондон Крис Саттон ещё теги
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