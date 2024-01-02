Милнер сравнялся с Гиггзом и вышел на второе место по матчам в АПЛ

Полузащитник «Брайтона» Джеймс Милнер поднялся на второе место в рейтинге игроков с наибольшим количеством матчей в Премьер-лиге.

37-летний футболист попал в стартовый состав «чаек» на сегодняшний матч против «Вест Хэма». По сведениям The Athletic, это 632-я игра хавбека в Премьер-лиге за всю карьеру. Таким образом, Милнер сравнялся со знаменитым экс-игроком «Манчестер Юнайтед» Райаном Гиггзом, в активе которого также 632 поединка в АПЛ. Лидером рейтинга остаётся Гарет Бэрри – у него 653 матча.

Следить за ходом матча «Вест Хэм» – «Брайтон» можно на сайте LiveResult, где проходит текстовая трансляция.