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Милнер сравнялся с Гиггзом и вышел на второе место по матчам в АПЛ

02 Января 2024 • 22:36 Комментировать
Вест Хэм
0:0
Брайтон
1 2.35 X 3.70 2 2.90
2-й тайм

Полузащитник «Брайтона» Джеймс Милнер поднялся на второе место в рейтинге игроков с наибольшим количеством матчей в Премьер-лиге.

37-летний футболист попал в стартовый состав «чаек» на сегодняшний матч против «Вест Хэма». По сведениям The Athletic, это 632-я игра хавбека в Премьер-лиге за всю карьеру. Таким образом, Милнер сравнялся со знаменитым экс-игроком «Манчестер Юнайтед» Райаном Гиггзом, в активе которого также 632 поединка в АПЛ. Лидером рейтинга остаётся Гарет Бэрри – у него 653 матча.

Следить за ходом матча «Вест Хэм» – «Брайтон» можно на сайте LiveResult, где проходит текстовая трансляция.

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Евро-Футбол.Ру,
Джеймс Милнер Райан Гиггз Гарет Бэрри Брайтон ещё теги

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