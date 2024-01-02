Педри назвал звёздного игрока, которого подписал бы в «Барселону»

Футболист «Барселоны» Педри рассказал, какого игрока хотел бы видеть в своей команде.

Каталонский гранд ограничен в трансферных возможностях из-за финансовых трудностей, однако, по словам 21-летнего хавбека, команде очень пригодился бы форвард «Манчестер Сити» Эрлинг Холанн.

«Если бы я мог подписать в «Барселону» одного игрока, то это был бы Холанн – он очень много забивает. Левандовски не сможет играть до 60 лет», – приводят испанские СМИ слова Педри.

В текущем сезоне Эрлинг Холанн отметился 19 голами и пятью ассистами в 22 матчах за «Манчестер Сити» во всех турнирах. Трансферная стоимость 23-летнего норвежца оценивается порталом Transfermarkt в 180 млн евро.