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«Тоттенхэм» готов заплатить за Дрэгушина больше 30 млн евро, но есть проблема

02 Января 2024 • 22:16 Комментировать
Болонья
...
Дженоа
05.01 22:45

«Тоттенхэму» будет непросто провернуть трансфер центрального защитника «Дженоа» Раду Дрэгушина.

«Шпоры» надеются в кратчайшие сроки решить кадровые проблемы в защите путём подписания нового игрока. В качестве главной цели обозначен Дрэгушин, переговоры по которому уже ведутся. «Тоттенхэм» выразил готовность заплатить за румына 30 млн евро плюс бонусы, как того требует «Дженоа».

«Раду не думает об уходе в середине сезона – для него это будет чем-то вроде незавершённого дела. У меня были контакты с клубами АПЛ, включая «Тоттенхэм», но на данный момент мой клиент не заинтересован в переходе. Впрочем, мы рассмотрим варианты, если клубы достигнут договорённости», – цитирует Football Italia агента Дрэгушина.

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Дженоа Раду Дрэгушин трансферы футбола - зима 2024 ещё теги

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