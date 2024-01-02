«Тоттенхэм» готов заплатить за Дрэгушина больше 30 млн евро, но есть проблема

«Тоттенхэму» будет непросто провернуть трансфер центрального защитника «Дженоа» Раду Дрэгушина.

«Шпоры» надеются в кратчайшие сроки решить кадровые проблемы в защите путём подписания нового игрока. В качестве главной цели обозначен Дрэгушин, переговоры по которому уже ведутся. «Тоттенхэм» выразил готовность заплатить за румына 30 млн евро плюс бонусы, как того требует «Дженоа».

«Раду не думает об уходе в середине сезона – для него это будет чем-то вроде незавершённого дела. У меня были контакты с клубами АПЛ, включая «Тоттенхэм», но на данный момент мой клиент не заинтересован в переходе. Впрочем, мы рассмотрим варианты, если клубы достигнут договорённости», – цитирует Football Italia агента Дрэгушина.