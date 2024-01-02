«Манчестер Юнайтед» не хочет отпускать Онана в сборную до игры с «Тоттенхэмом»

В «Манчестер Юнайтед» планируют оставить голкипера Андре Онана до матча с «Тоттенхэмом». Игра планируется на 14 января, это 21-й тур Премьер-лиги.

Правда, есть один нюанс – Андре вызван в сборную Камеруна, которая уже 15 января начнёт своё выступление на Кубке Африки на групповом этапе – «неукротимым львам» будет противостоять сборная Гвинеи.

Как сообщает Daily Mail, сейчас камерунская ассоциация футбола и «МЮ» ведут активные переговоры о том, чтобы оставить Онана в составе клуба до середины января из-за важного матча против «шпор».

К слову, Онана при таком раскладе также может поучаствовать в кубковом матче «МЮ» против «Уигана», он запланирован на 8 января.