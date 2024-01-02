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Стало известно, сколько «Боруссия» заплатит «Манчестер Юнайтед» за Санчо слухи

02 Января 2024 • 21:27 Комментировать
Дармштадт
...
Боруссия Д
13.01 20:30

Вингер «Манчестер Юнайтед» Джедон Санчо в ближайшее время может вернуться в дортмундскую «Боруссию».

Как известно, клубы ведут переговоры по аренде англичанина, о чём сообщили различные авторитетные источники. По некоторым данным, сам футболист уже дал добро на переход, и теперь «Боруссии» осталось лишь согласовать с «Манчестер Юнайтед» условия сделки. Согласно сведениям Bild Sport, аренда 23-летнего игрока, рассчитанная до конца сезона, должна обойтись «шмелям» в 3 млн евро с учётом зарплаты и компенсации за переход.

Напомним, что Джедон Санчо не появлялся на поле с начала сезона – его отстранили из-за конфликта с тренером Эриком тен Хагом.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Боруссия Дортмунд Джедон Санчо трансферы футбола - зима 2024 ещё теги

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