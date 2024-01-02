Вингер «Манчестер Юнайтед» Джедон Санчо в ближайшее время может вернуться в дортмундскую «Боруссию».

Как известно, клубы ведут переговоры по аренде англичанина, о чём сообщили различные авторитетные источники. По некоторым данным, сам футболист уже дал добро на переход, и теперь «Боруссии» осталось лишь согласовать с «Манчестер Юнайтед» условия сделки. Согласно сведениям Bild Sport, аренда 23-летнего игрока, рассчитанная до конца сезона, должна обойтись «шмелям» в 3 млн евро с учётом зарплаты и компенсации за переход.

Напомним, что Джедон Санчо не появлялся на поле с начала сезона – его отстранили из-за конфликта с тренером Эриком тен Хагом.