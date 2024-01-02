«Манчестер Юнайтед» и «Боруссия» ведут переговоры по Санчо

Дортмундская «Боруссия» намерена вернуть в свои ряды вингера Джедона Санчо.

Английский футболист лишился места в составе «Манчестер Юнайтед» из-за конфликта с главным тренером Эриком тен Хагом. «Красные дьяволы» готовы отпустить 23-летнего игрока в январе, и «Боруссия» всерьёз заинтересована в подписании. Как сообщает The Athletic, в настоящий момент клубы обсуждают условия аренды – пока неясно, какую часть зарплаты Санчо смогут покрыть «шмели», однако руководство дортмундцев настроено оптимистично.

Джедон Санчо был куплен «Манчестер Юнайтед» у «Боруссии» Дортмунд летом 2021 года за 85 млн евро. Контракт англичанина рассчитан до 2026 года.