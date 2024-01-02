Центральный защитник «Вест Хэма» Тило Керер близок к переходу в «Монако». Об этом сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо.

Как утверждает источник, «Монако» арендует 27-летнего футболиста с правом обязательного выкупа при выполнении определенных целей. При этом сообщается, что за аренду Керера монегаски заплатят 500 тысяч евро. Журналист отмечает, что сделка находится на финальной стадии.

В текущем сезоне немецкий футболист появился на поле в 12 матчах с учетом всех турниров и не отметился голевыми действиями.

Согласно сведениям известного портала Transfermarkt, стоимость Керера составляет девять миллионов евро.