Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​«Манчестер Юнайтед» нацелен на вратаря с русскими корнями

02 Января 2024 • 19:44 Комментировать

Голкипер «Лацио» Иван Проведель, имеющий русские корни, является целью «Манчестер Юнайтед». Если верить информации TEAMtalk, то «красные дьяволы» надеются подписать 29-летнего Проведеля в зимнее трансферное окно.

В настоящий момент основным голкипером «Манчестер Юнайтед» является Андре Онана. Камерунец частенько сталкивается с критикой из-за ошибок, к тому же в январе он отправится на Кубок африканских наций.

За Проведеля «Манчестер Юнайтед» придётся заплатить около 30 миллионов фунтов (35 миллионов евро).

«Манчестер Юнайтед» сейчас занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата Англии.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Лацио Манчестер Юнайтед Иван Проведель трансферы футбола - зима 2024 ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Футбол онлайн
02.01.24 в 22:30
Вест Хэм Вест Хэм
Брайтон Брайтон
2.60 3.75 2.50
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 02 Января
21:33 · Англия. Премьер-лига
​Бекер сыграл свой 250-й матч за «Ливерпуль»
21:32 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» не хочет отпускать Онана в сборную до игры с «Тоттенхэмом»
21:27 · Англия. Премьер-лига
Стало известно, сколько «Боруссия» заплатит «Манчестер Юнайтед» за Санчо слухи
21:17 · Англия. Премьер-лига
Пальинья хочет перейти в «Баварию», мюнхенский клуб планирует потратиться на другого игрока
21:07 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» близок к продлению контракта с защитником
20:47 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» и «Боруссия» ведут переговоры по Санчо
19:50 · Англия. Премьер-лига
«Монако» арендует защитника у «Вест Хэма» слухи
19:44 · Англия. Премьер-лига
​«Манчестер Юнайтед» нацелен на вратаря с русскими корнями
19:33 · Англия. Премьер-лига
​Кейлор Навас может вернуться в АПЛ
19:27 · Англия. Премьер-лига
​Тони близок к продлению контракта с «Брентфордом» – в него включат специальный пункт
19:14 · Англия. Премьер-лига
​Лингард может оказаться в клубе АПЛ
19:06 · Англия. Премьер-лига
​Клуб из Лондона нацелился на Санчо
18:50 · Англия. Премьер-лига
​Сарр продлил контракт с «Тоттенхэмом» официально
18:28 · Англия. Премьер-лига
Регилон не задержится в «Тоттенхэме» - у игрока есть варианты
18:10 · Англия. Премьер-лига
​«Тоттенхэм» продолжает переговоры по защитнику
Все новости
Рекомендуем