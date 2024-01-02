​«Манчестер Юнайтед» нацелен на вратаря с русскими корнями

Голкипер «Лацио» Иван Проведель, имеющий русские корни, является целью «Манчестер Юнайтед». Если верить информации TEAMtalk, то «красные дьяволы» надеются подписать 29-летнего Проведеля в зимнее трансферное окно.

В настоящий момент основным голкипером «Манчестер Юнайтед» является Андре Онана. Камерунец частенько сталкивается с критикой из-за ошибок, к тому же в январе он отправится на Кубок африканских наций.

За Проведеля «Манчестер Юнайтед» придётся заплатить около 30 миллионов фунтов (35 миллионов евро).

«Манчестер Юнайтед» сейчас занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата Англии.