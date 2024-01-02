​Кейлор Навас может вернуться в АПЛ

Известный голкипер Кейлор Навас может вернуться в Английскую премьер-лигу. Как сообщает Football Insider, интерес к костариканцу проявляет «Ноттингем Форест».

Навас уже выступал за «Ноттингем Форест» на правах аренды во второй половине прошлого сезона. Теперь «лесники» могут снова арендовать футболиста.

В сезоне 2023/2024 Кейлор Навас не провёл за «ПСЖ» ни одного матча – основным вратарём гранда Лиги 1 является Джанлуиджи Доннарумма.

Кейлору Навасу 37 лет. Специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают футболиста в 2 миллиона евро.