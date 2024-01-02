​Тони близок к продлению контракта с «Брентфордом» – в него включат специальный пункт

Нападающий Айвен Тони близок к подписанию нового контракта с «Брентфордом». Об этом рассказывает TeamTalk.

По данным источника, в новое трудовое соглашение включат специальный пункт, который позволит Тони уйти из «Брентфорда» в более статусный клуб по завершению сезона. Интерес к 27-летнему футболисту проявляют «Арсенал» и «Челси».

Стоит сказать, что 17 января истекает дисквалификация Айвена Тони. Футболиста отстраняли на восемь месяцев за нарушения правил о ставках.

Добавим, что на текущий момент «Брентфорд» располагается на 16-й позиции в турнирной таблице чемпионата Англии.