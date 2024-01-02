​Лингард может оказаться в клубе АПЛ

Атакующий полузащитник Джесси Лингард может оказаться в клубе Английской премьер-лиги. Как сообщает talkSPORT, интерес к 31-летнему футболисту проявляет «Эвертон».

Подписать Лингарда можно бесплатно, ведь он ещё с лета пребывает в статусе свободного агента после ухода из «Ноттингем Форест». Лингард известен главным образом по выступлениям за «Манчестер Юнайтед».

Отметим, что недавно Лингард находился на просмотре в «Аль-Иттифаке», но саудовский клуб решил не заключать контракт с игроком.

Всего в АПЛ Джесси Лингард провёл 182 матча, в которых забил 29 голов и отдал 17 голевых передач на партнёров.