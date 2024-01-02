​Клуб из Лондона нацелился на Санчо

Будущее вингера «Манчестер Юнайтед» Джедона Санчо остаётся туманным. Как сообщает в социальных сетях журналист Экрем Конур, интерес к 23-летнему футболисту проявляет «Вест Хэм». Лондонский клуб хочет арендовать Санчо в зимнее трансферное окно.

Ранее слухи связывали Санчо со многими другими клубами. Как известно, ещё в сентябре футболист был отстранён от работы с «Манчестер Юнайтед» из-за конфликта с главным тренером Эриком тен Хагом. Очевидно, что зимой Джедон сменит клуб, чтобы получать игровое время.

Добавим, что специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают Джедона Санчо в 25 миллионов евро.