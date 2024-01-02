«Тоттенхэм» посредством своего официального сайта объявил о продлении контракта с полузащитником – Пап Матар Сарр поставил подписи под трудовым соглашением, которое рассчитано до середины 2030 года.

Всего за «Тоттенхэм» Сарр провёл 33 официальных матча, в которых забил два гола и отдал три результативных паса на партнёров.

На текущий момент «Тоттенхэм» располагается на пятой позиции в турнирной таблице чемпионата Англии. Ближайший матч команда Анге Постекоглу проведёт в пятницу, 5 января, – против «Бёрнли» на своём поле в национальном кубке.