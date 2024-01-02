Регилон не задержится в «Тоттенхэме» - у игрока есть варианты

Серхио Регилон досрочно вернётся в «Тоттенхэм» - «Манчестер Юнайтед» решил прервать соглашение по аренде испанца. Как сообщает в социальных сетях авторитетный инсайдер Фабрицио Романо, в стане «шпор» Регилон не задержится. Уже в январе футболист снова поменяет клубную прописку, потому что хочет играть на регулярной основе.

Отмечается, что Регилон может оказаться в дортмундской «Боруссии». Также интерес к 27-летнему защитнику проявляют другие клубы Премьер-лиги.

В сезоне 2023/2024 Серхио Регилон провёл за «Манчестер Юнайтед» 12 матчей. Результативными действиями футболист не отмечался.