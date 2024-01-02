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​«Тоттенхэм» продолжает переговоры по защитнику

02 Января 2024 • 18:10 Комментировать

Всё идёт к тому, что защитник Раду Дрэгушин сменит «Дженоа» на «Тоттенхэм». Как сообщает в социальных сетях авторитетный инсайдер Фабрицио Романо, клубы продолжают переговорный процесс по трансферу 21-летнего футболиста.

Ранее сообщалось о том, что «Тоттенхэм» уже договорился с Дрэгушином об условиях личного контракта.

В сезоне 2023/2024 Раду Дрэгушин провёл за «Дженоа» 21 официальный матч. В них румынский футболист отметился двумя голами и одним результативным пасом на партнёра.

Авторитетный портал Transfermarkt оценивает Раду Дрэгушина в 20 миллионов евро.

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Тоттенхэм Дженоа Раду Дрэгушин трансферы футбола - зима 2024 ещё теги
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