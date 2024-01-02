Эффект Артеты: Вновь становится модно доверять тренерам на долгий срок

Последние годы была тенденция, когда тренерам почти не доверяли и меняли постоянно, если те не давали незамедлительно результата. Однако сейчас ситуация стала меняться. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» отмечает изменения.

«Реал» доверился Анчелотти

«Реал» является одним из главных законодателей моды в футболе, и то, что Флорентино Перес не потерял доверия к Карло Анчелотти может стать важным для общего отношения к наставникам. Решение продлить контракт с итальянцем нетипичное для патрона «сливочных». В прошлом сезоне «Реал» ограничился только Кубком Испании, а в этом пока рано говорить, что команда добьётся важных титулов. В Лиге чемпионов борьба будет упорной, а в чемпионате Испании королевский клуб пока тоже не имеет никакого преимущества.

Однако Перес уже сейчас, в середине сезона, сделал ставку на Анчелотти. «Реал» очень здорово играет в последние годы, под руководством итальянца растёт молодёжь. Так или иначе, но работа Анчелотти даёт плоды, и в перспективе даже следующего сезона кажется, что с итальянцем шансов выиграть Лигу чемпионов точно больше, чем с Хаби Алонсо. В конечном счёте получается, что «Реал» решил отталкиваться не только от трофеев здесь и сейчас. В конце концов Перес точно мог дождаться апреля-мая, когда перспективы мадридцев в текущем сезоне будут понятнее. «Реал» делает ставку на сам процесс работы Анчелотти.

Доверие тренеру входит в моду

В целом нельзя сказать, что все топ-клубы меняют тренеров как перчатки. Хосеп Гвардиола возглавил «Манчестер Сити» в 2016 году, но вожделенную шейхами Лигу чемпионов выиграл лишь в минувшем сезоне. Хотя «горожане» никак не могли добиться этого успеха, каталонцу доверяли. В «Ливерпуле» Юргену Клоппу доверяют с 2015-го. Немец выиграл Лигу чемпионов, Премьер-лигу, и, видимо, это его спасало от провалов в сезонах-2020/21 и 2022/23. Руководство клуба продолжает доверять немцу, и результат вновь заметен.

Однако в обоих случаях ставка клубов на их тренеров понятна. Переломным моментом для многих клубов стал эффект Микеля Артеты. Испанца во главе «Арсенала» критиковали, многие требовали его отставки, но в прошлом сезоне доверие к баску дало результат. «Канониры» в прошлом году боролись за чемпионство и в этом находятся в гонке.

По ходу прошлого сезона обсуждалась возможная отставка Симоне Индзаги из «Интера», но руководство клуба не стало делать поспешных шагов, в итоге миланцы дошли до финала Лиги чемпионов, а в этом розыгрыше Серии А несутся к скудетто. Ещё более показательный пример «Милана». Стефано Пиоли в 2019-м пригласили чуть ли не как временного тренера и его собирались заменить Ральфом Рангником. Однако руководство продолжило доверять наставнику. Пиоли сначала вернул «Милан» в Лигу чемпионов, а затем и выиграл с командой скудетто.

Тренер играет всё большую роль

С тех пор как в начале нулевых трансферная политика привела к тому, что клубы стали пачками покупать игроков, имея возможность обновлять состав каждый год, роль тренера будто стала уходить на второй план. Владельцы считали, что они покупают исполнителей, которые должны дать результат. Если его нет, то тренер не справляется, и его надо менять на того, кто сможет. Да и наставника сменить проще, чем обновить состав.

Однако тенденция имеет свойство меняться. Всё чаще клубы делают ставку на определённый проект, и под него зовут тренера, которому дают время на постановку игры, для чего позволяют подбирать исполнителей. Более того, именно это даёт успех. Яркий тому пример «ПСЖ», который пока живёт по старой парадигме. Французский клуб каждый год скупает кучу звёзд, приглашает тренера, не добивается успеха в Лиге чемпионов и заходит на новый круг.

Правда, вера в тренера не панацея сама по себе. В конце концов есть просто наставники, которые работают без особенных успехов, и ставка на такого результата не принесёт. Проблема в том, что никогда не известно, будет переломный момент в работе тренера или нет.

Роман Андреев